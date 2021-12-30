«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2021
В новогодние каникулы пермяков порадуют ледовые городки
Строительство филиала пермского Политеха в Когалыме планируют завершить в 2023 году
В соцсетях обсуждают странные танцы в Кунгуре
Сотрудники полиции спасли заблудившихся в лесу молодых людей
Энергетики «Т Плюс» и "Пермских тепловых сетей" переходят в режим повышенной готовности
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В новогодние каникулы все оперативные службы переводят в режим повышенной готовности
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Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь
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Прямой эфир с Дмитрием Махониным
В Перми распределили земельные участки для многодетных семей
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Жители дома по ул. Чердынская,3 пожаловались на отсутствие воды
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В новогодние каникулы пермяков порадуют ледовые городки
Строительство филиала пермского Политеха в Когалыме планируют завершить в 2023 году
В соцсетях обсуждают странные танцы в Кунгуре
Сотрудники полиции спасли заблудившихся в лесу молодых людей
Энергетики «Т Плюс» и "Пермских тепловых сетей" переходят в режим повышенной готовности
С губернатором о главном: Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей в прямом эфире
До 10 января закрываются офисы МФЦ, ФНС и банки
В Перми подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.12.2021
В Пермском крае впервые с конца сентября за сутки подтверждено менее 500 случаев коронавируса
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