В прокат вышла драма «Чемпион мира»

Сегодня в большой прокат вышла драма режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира» (12+). Картина снята студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканалом «Россия 1», кинокомпанией «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино.Это фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча.Схватка выдающихся шахматистов – прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп, вундеркинда и идеалиста – закаленный боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него – война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.В основе сюжета фильма — легендарный матч за мировую шахматную корону 1978 г. между действующим чемпионом мира из СССР Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Виктором Корчным, выигравшим соревнования претендентов. Матч до 6 побед (без учета ничьих) проходил с 18 июля по 18 октября в филиппинском Багио. Решающей стала 32-я партия: Анатолий Карпов одержал победу со счетом 6:5. Идею картины режиссер и автор сценария Алексей Сидоров вынашивал около 30 лет.Алексей Сидоров, режиссер и автор сценария: "Я стал задумываться об этом матче, об этой истории, когда мне было 10 лет. Я застал этот поединок. Это была уникальная атмосфера, когда шахматные сводки с Филиппин разносились по всему Советскому Союзу. Конечно, по политическим причинам о матче говорили вполголоса, но я знал, что происходит что-то важное, и еще, помню, фамилия «Корчной» казалась мне злой по звучанию. Я сам немного играл в шахматы с папой, и этот матч, конечно, стимулировал интерес. Спустя 20 лет я вернулся к этой идее, это было сразу после «Бригады», в начале 2000-х. Мне тогда казалось правильным выйти на какой-то новый режиссерский уровень. Я походил с этой задумкой и отложил материал — не мог понять, как сделать шахматы интересными массовому зрителю. Не мог найти ключа, пытался даже зайти со стороны фэнтези. Спустя 10 лет я снова вернулся к этой истории, даже начал делать какие-то наброски сценария, но все равно остановился, потому что опасался, что побег Корчного перевесит в сюжете, а я не хотел делать Виктора Львовича главным героем. Главным должно было быть противостояние героев и мировоззрений. И я искал баланс, не хотел делать пропаганду." В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник и др.