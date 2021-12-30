31 декабря на телеканале "Россия" - "Новогодний парад звезд" и "Новогодний Голубой огонек"

31 декабря в 22:05 на телеканале "Россия" начнется «Новогодний парад звезд». «Новогодний парад звезд» откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят елочный баттл, какая елка победит – искусственная или настоящая? Первый праздничный тост в каждом доме прозвучит от двух джигитов Юрия Гальцева и Евгения Петросяна, а в коротких юмористических куплетах Николай Басков и Станислав Дужников напомнят россиянам о главных событиях уходящего года. Новые Русские Бабки продолжат осваивать модные тренды и отправятся прямо в космос! Яркое трио – владелец салона красоты (Андрей Баринов), фитнес-тренер (Стас Костюшкин) и шеф-повар элитного ресторана (Карен Аванесян) – поделятся лайфхаками, как вести бизнес в эпоху локдауна. А Сергей Рост и вовсе обратится к тренеру личностного роста (Святослав Ещенко) за волшебной таблеткой, способной решить все его проблемы. Но придется ли она по вкусу артисту? Елена Степаненко попадет в кресло стилиста Юрия Аскарова, который нацелился сделать из нее мировую знаменитость. Хайп, скандал, пиар и коллаборация – как устоять под градом модных словечек?Андрей Малахов раскроет самый действенный способ борьбы со спам-звонками, который точно пригодится зрителям. Не обойдется и без громких разоблачений! Оказывается, модные блогеры (Нонна Гришаева), которые без конца постят сториз с секретами успешной жизни на фоне роскошных видов, тоже режут оливье, пьют Советское шампанское и отмечают Новый год с соседями! Чем не история для популярного ток-шоу, которое, кстати, теперь ведет Дмитрий Губерниев, а Андрей Малахов пробует себя в роли спортивного комментатора. Прямо со стадиона зрители телеканала «Россия» перенесутся в оперу и первыми услышат арию QR-кода Станислава Дужникова! Зрителей ждет традиционный новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши», в котором Степашка (Николай Басков) и Каркуша (Елена Воробей) усиленно готовятся к Чемпионату мира по компьютерным играм, а дядя Тигр (Николай Валуев) пытаться отвлечь их от планшетов. Все как в жизни! Зрители станут свидетелями жаркого спора Дмитрия Губерниева и китайского тренера (Руслан Саможапов) о том, в какой стране лучше проводить зимнюю Олимпиаду-2022.В канун Нового года запоют даже полицейские Юрий Гальцев и Дмитрий Дюжев! А вот ярым антипрививочникам – Бабе Яге (Елена Степаненко), Кощею Бессмертному (Геннадий Ветров) и Иванушке-Дурачку (Александр Олешко) – не позавидуешь: разболелись прямо в праздник. Говорят, что зараза к заразе не прилипает, но вирус проник и в сказку!На «Новогодний парад звезд» пожалуют и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Разведка донесла им, что самый веселый Новый год отмечают именно у нас, на телеканале «Россия»! Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго перед уходом в отставку. Одним словом, «Танцует Меркель! И все померкль»!Главная новогодняя традиция всех россиян – встречать праздник с «Голубым огоньком». После обращения Президента и боя курантов вся страна присоединится к самому веселому и яркому шоу новогодней ночи. Здесь будет всё, чего так ждут от главного праздника – любимые песни, популярные хиты, искрометные шутки, тосты и сюрпризы, вспомним уходящий 2021-й год и настроимся на новый 2022-й. На этот раз «Новогодний голубой огонек» засияет в каждом доме в 60-й раз!Ведущие: Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталия Медведева и Дмитрий Губерниев.Артисты «Новогоднего голубого огонька-2022»: Филипп Киркоров, София Ротару, Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Валерия, Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина, Полина Гагарина, Игорь Николаев, Олег Газманов, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Земляне», Игорь Крутой, A Studio, Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Вера Брежнева, Глюкоза, Артур Пирожков, Emin, Алсу, Валерий Сюткин, Николай Цискаридзе, Игорь Бутман, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Анастасия Макеева, Петр Дранга, Зара, Стас Пьеха, Марк Тишман, Александр Панайотов, Алексей Воробьев, Влад Топалов, Глеб Матвейчук, Юлианна Караулова, Родион Газманов, Нонна Гришаева, Елена Степаненко, Стас Костюшкин, Аглая Шиловская, а также исполнители, чьи хиты собирают миллионы просмотров в интернете: Егор Крид, Zivert, Клава Кока, Мари Краймбрери, группа Dabro, Артём Качер, Loc Dog и многие-многие другие.В плейлист «Новогоднего голубого огонька-2022» войдут песни, которые знают и любят все без исключения, а также зарубежные хиты, под которые можно праздновать всю ночь. Сразу после поздравления Президента и боя курантов на Спасской башне – традиционный номер от брутального квартета Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Димы Билана и Сергея Лазарева. Кордебалет, впечатляющие трюки, зрелищные спецэффекты и огненное шоу – так начнется праздник на телеканале «Россия» и по всей стране! Зрители попадут на бродвейский мюзикл «Призрак оперы». Атмосфера начала XX века, роскошные наряды, яркие декорации, живое пламя, захватывающие дух цирковые трюки, сопрано Аиды Гарифуллиной и сразу четыре Филиппа Киркорова! Сцену украсят огромные хрустальные люстры (вес каждой – 120 кг), на которые взберутся артисты Королевского цирка Гии Эрадзе. Подготовка этого номера заняла неделю. В этом году на сцену «Голубого огонька» выйдут дебютанты – Мари Краймбрери и Клава Кока. Не обойдется и без музыкальных открытий. Филипп Киркоров, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые песни, которые совсем скоро будет петь вся страна.