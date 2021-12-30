Новогодний праздник на любимой ферме удался

Новогодний праздник провели на "Любимой ферме" недалеко от Кудымкара. Гостей, которые приехали кататься на лошадях и пони, прибыл поздравить Дед Мороз.В деревню Остапова Кудымкарского округа на ферму семьи Гатаулиных в гости зачастил Дед Мороз. Для каждого ребенка добрый волшебник — настоящий сюрприз.Дед Мороз: «У меня же на всё времени хватает, я же Дедушка Мороз, я же волшебник. Я и в Остапова приехал».Сегодня с песней вокруг елки водят хоровод дети, приехавшие на экскурсию по ферме из деревни Разина. Каждый ребенок получил сладкий подарок.Но главное развлечение для посетителей фермы — катание на лошадях, осликах и пони. При этом любителей увлекательных покатушек никакой мороз не страшит.Парочка пони появилась на ферме в начале декабря. За это время лошадки принесли массу приятных эмоций детям и взрослым, а также участвовали во множестве фотосессий.Четыре года ферма специализировалась на молочном направлении и была закрыта для посещения, но дефицит работников заставил фермера обратиться к детской мечте — организации полезных для здоровья конных прогулок. Конные прогулки помогают снять напряжение и держать тело в тонусе.В планах фермера дальше разводить лошадей и организовывать активный отдых.Вадим Гатаулин, владелец КФХ «Любимая ферма»: «Охота все равно создать праздник, и чтобы действительно люди-то видели, как это все, потому что дети многие сейчас уже не знают, откуда молоко берется, то есть мы можем продемонстрировать, показать, подоить коровку они могут, попить молоко свежее, также яйцо, пожалуйста, то есть все у нас есть».Как у Деда Мороза выходных у фермера не бывает. Хозяйство большое. Кроме лошадей здесь есть свиньи и коровы, кролики и овцы, курицы и перепелки. Всех не перечислить.Вера Томилина, жительница д. Разина Кудымкарского округа: "Эта идея прекрасная у Вадима Гатаулина, нашего земляка, и мы, конечно, с радостью еще раз сюда приедем».А приехать стоит, ведь в перспективе на ферме будут организованы и другие народные забавы на все времена года.«Любимая ферма» подарила всем прекрасное новогоднее настроение, которым хочется делиться.