В новогодние каникулы меняется график движения электричек

С сегодняшнего дня и на все праздники в Прикамье меняется график движения электричек.В "Пермской пригородной компании" сообщили порядок курсирования пригородных поездов в период с 30 декабря 2021 по 10 января 2022:№ 6016 Краснокамск – Пермь-2 курсирует с 31 декабря 2021 по 09 января 2022, далее с 15 января 2022 следует по выходным дням.№ 6014 Краснокамск – Пермь-2 не курсирует с 31 декабря 2021 по 09 января 2022, далее с 10 января 2022 следует по рабочим дням.№ 6194 Пермь-2 – Кунгур, № 7193 Кунгур – Пермь-2 не курсируют 31 декабря 2021 и 02, 07 января 2022, курсируют 30 декабря 2021, 09 января 2022 и далее начиная с 14 января 2022 следуют по пятницам и воскресеньям.№ 7121 Кукуштан – Пермь-2, не курсирует в период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022, и далее с 10 января 2022 следует по рабочим дням.№ 6220 Пермь-2 – Комарихинская, № 6219 Комарихинская – Пермь-2 курсируют 01, 08 января 2022 и далее начиная с 15 января 2022 следуют по субботам.№ 6222 Пермь-2 – Комарихинская, № 7221 Комарихинская – Пермь-2 курсируют 02 и 09 января 2022 и далее начиная с 16 января 2022 следуют по воскресеньям.№ 7182 Чусовская – Теплая Гора, не курсирует 31 декабря 2021 и 02, 07 января 2022, курсирует 30 декабря 2021, 09 января 2022 и далее начиная с 14 января 2022 следуют по пятницам и воскресеньям.№ 7181 Теплая Гора – Чусовская не курсирует 01, 03, 08 января 2022, курсирует 31 декабря 2021, 10 января 2022 и далее начиная с 15 января 2022 следуют по субботам и понедельникам.№ 7184 Чусовская – Пашия не курсирует 30 декабря 2021, курсирует в период с 31 декабря 2021 по 08 января 2022 и далее с 10 января 2022 следует с понедельника по четверг и в субботу.№ 7183 Пашия – Чусовская не курсирует 31 декабря 2021, курсирует в период с 01 по 09 января 2022 и далее с 11 января 2022 следует со вторника по пятницу и в воскресенье.№ 6935 Чусовская – Рассоленко, № 6932 Рассоленко – Чусовская не курсируют в период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 и далее с 10 января 2022 следуют по рабочим дням.№ 6945 Чусовская – Кын, № 6942 Кын – Чусовская курсируют в период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 и далее начиная с 15 января 2022 следуют по выходным дням.