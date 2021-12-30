В новогодние каникулы меняется график движения электричек
В "Пермской пригородной компании" сообщили порядок курсирования пригородных поездов в период с 30 декабря 2021 по 10 января 2022:
№ 6016 Краснокамск – Пермь-2 курсирует с 31 декабря 2021 по 09 января 2022, далее с 15 января 2022 следует по выходным дням.
№ 6014 Краснокамск – Пермь-2 не курсирует с 31 декабря 2021 по 09 января 2022, далее с 10 января 2022 следует по рабочим дням.
№ 6194 Пермь-2 – Кунгур, № 7193 Кунгур – Пермь-2 не курсируют 31 декабря 2021 и 02, 07 января 2022, курсируют 30 декабря 2021, 09 января 2022 и далее начиная с 14 января 2022 следуют по пятницам и воскресеньям.
№ 7121 Кукуштан – Пермь-2, не курсирует в период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022, и далее с 10 января 2022 следует по рабочим дням.
№ 6220 Пермь-2 – Комарихинская, № 6219 Комарихинская – Пермь-2 курсируют 01, 08 января 2022 и далее начиная с 15 января 2022 следуют по субботам.
№ 6222 Пермь-2 – Комарихинская, № 7221 Комарихинская – Пермь-2 курсируют 02 и 09 января 2022 и далее начиная с 16 января 2022 следуют по воскресеньям.
№ 7182 Чусовская – Теплая Гора, не курсирует 31 декабря 2021 и 02, 07 января 2022, курсирует 30 декабря 2021, 09 января 2022 и далее начиная с 14 января 2022 следуют по пятницам и воскресеньям.
№ 7181 Теплая Гора – Чусовская не курсирует 01, 03, 08 января 2022, курсирует 31 декабря 2021, 10 января 2022 и далее начиная с 15 января 2022 следуют по субботам и понедельникам.
№ 7184 Чусовская – Пашия не курсирует 30 декабря 2021, курсирует в период с 31 декабря 2021 по 08 января 2022 и далее с 10 января 2022 следует с понедельника по четверг и в субботу.
№ 7183 Пашия – Чусовская не курсирует 31 декабря 2021, курсирует в период с 01 по 09 января 2022 и далее с 11 января 2022 следует со вторника по пятницу и в воскресенье.
№ 6935 Чусовская – Рассоленко, № 6932 Рассоленко – Чусовская не курсируют в период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 и далее с 10 января 2022 следуют по рабочим дням.
№ 6945 Чусовская – Кын, № 6942 Кын – Чусовская курсируют в период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 и далее начиная с 15 января 2022 следуют по выходным дням.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские водители устроили предновогодний флешмоб
В Прикамье сохраняется морозная погода
В Прикамье сформированы 520 бригад для ликвидации возможных коммунальных аварий в новогодние праздники
Выбираем подарки: в Перми работают новогодние ярмарки и ёлочные базары
В новогодние каникулы пермяков порадуют ледовые городки
Строительство филиала пермского Политеха в Когалыме планируют завершить в 2023 году
В соцсетях обсуждают странные танцы в Кунгуре
Сотрудники полиции спасли заблудившихся в лесу молодых людей
Энергетики «Т Плюс» и "Пермских тепловых сетей" переходят в режим повышенной готовности
С губернатором о главном: Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Добавить комментарий: