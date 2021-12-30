Пермские водители устроили предновогодний флешмоб
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В новогодние каникулы пермяков порадуют ледовые городки
Строительство филиала пермского Политеха в Когалыме планируют завершить в 2023 году
В соцсетях обсуждают странные танцы в Кунгуре
Сотрудники полиции спасли заблудившихся в лесу молодых людей
Энергетики «Т Плюс» и "Пермских тепловых сетей" переходят в режим повышенной готовности
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