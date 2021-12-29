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В Перми жительница многоэтажки напала на пенсионерку-консьержа
На кадрах видно, как женщина ночью напала на консьержку-пенсионерку, которая украшала первый этаж к Новому году. Попыталась ударить сумкой, пнула по ноге и прижала к стене, все это на глазах своего ребенка.
Анастасия Мокина, председатель ТСЖ дома по улице Переселенческая 111, где произошёл конфликт, стала очевидицей стычки. Утверждает, что дракой дело не закончилось. Вместе с консьержкой они закрылись в помещении, а женщина-агрессор выкрикивала оскорбления в окошко. Пенсионерка с силой его закрыла и защемила палец злоумышленнице.После ситуации в подъезде консьерж спряталась в своем рабочем помещении, однако вторую женщину это не остановило - ударом колена, она выбивает запертую на ключ дверь.
Разборка продолжилась до тех пор, пока сын нападавшей не позвал на помощь свою бабушку, которая остановила женщину.
Анастасия Мокина, председатель ТСЖ «Золотой луч»: "Женщина была то ли в состоянии алкогольного, то ли наркотического опьянения. Была с ребенком 10 лет в два часа ночи. И вот сразу с разбегу накинулась и начала избивать".
По словам самой Ирины Воробьевой, причиной конфликта послужило то, что консьерж не открыла дверь, и ей пришлось стоять с ребенком на морозе. Ситуация повторяется не в первый раз, поэтому решила объяснить "более доходчиво".Ирина Воробьева: "Нашла ключи, открыла и здесь уже накопившаяся за все это время энергия, весь негатив, который на нас вылили, вылился на консьержа. Никаких побоев ей нанесено не было".
Более того, у неё травма пальца, поэтому считает себя пострадавшей стороной. А консьерж с работы уволилась, с журналистами встречаться отказалась. С ней удалось связаться по телефону. У пенсионерки порвана кофта, про травмы не говорит.
-У вас травмы серьезные?
Консьерж: "Душевные - да, потому что за 60 лет меня никто так, такой гадостью, такими скверными словами и харчками в лицо никто не встретил и не проводил. Она орала и метала, что чуть ли меня не изнасилует".Между тем, управление ТСЖ считает, что действия консьержа были верными. Сейчас в ситуации разбираются полицейские. А на агрессора готовят еще одно заявление - на возмещение материального ущерба.
Анастасия Мокина, председатель ТСЖ «Золотой луч»: "Обязательно будет написано заявление в полицию, для того чтобы компенсировали испорченную дверь".
Из-за конфликта новогоднее настроение испорчено у всего дома. Ведь консьерж украшала подъезд к празднику ежегодно, теперь делать это будет некому.
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