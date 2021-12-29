В Перми жительница многоэтажки напала на пенсионерку-консьержа

Совсем не предновогодняя история произошла в доме по адресу ул. Переселенческая, 111 в Перми. Консьержка традиционно украшала подъезд к празднику. И когда она почти закончила это делать, на нее с кулаками и нецензурной бранью набросилась одна из жительниц.Встрече с журналистами Ирина Воробьева была не рада. В первую очередь из-за того, что уже успела попасть в объектив видеокамеры, которая установлена в подъезде её дома.На кадрах видно, как женщина ночью напала на консьержку-пенсионерку, которая украшала первый этаж к Новому году. Попыталась ударить сумкой, пнула по ноге и прижала к стене, все это на глазах своего ребенка.Анастасия Мокина, председатель ТСЖ дома по улице Переселенческая 111, где произошёл конфликт, стала очевидицей стычки. Утверждает, что дракой дело не закончилось. Вместе с консьержкой они закрылись в помещении, а женщина-агрессор выкрикивала оскорбления в окошко. Пенсионерка с силой его закрыла и защемила палец злоумышленнице.После ситуации в подъезде консьерж спряталась в своем рабочем помещении, однако вторую женщину это не остановило - ударом колена, она выбивает запертую на ключ дверь.Разборка продолжилась до тех пор, пока сын нападавшей не позвал на помощь свою бабушку, которая остановила женщину.Анастасия Мокина, председатель ТСЖ «Золотой луч»: "Женщина была то ли в состоянии алкогольного, то ли наркотического опьянения. Была с ребенком 10 лет в два часа ночи. И вот сразу с разбегу накинулась и начала избивать".По словам самой Ирины Воробьевой, причиной конфликта послужило то, что консьерж не открыла дверь, и ей пришлось стоять с ребенком на морозе. Ситуация повторяется не в первый раз, поэтому решила объяснить "более доходчиво".Ирина Воробьева: "Нашла ключи, открыла и здесь уже накопившаяся за все это время энергия, весь негатив, который на нас вылили, вылился на консьержа. Никаких побоев ей нанесено не было".Более того, у неё травма пальца, поэтому считает себя пострадавшей стороной. А консьерж с работы уволилась, с журналистами встречаться отказалась. С ней удалось связаться по телефону. У пенсионерки порвана кофта, про травмы не говорит.-У вас травмы серьезные?Консьерж: "Душевные - да, потому что за 60 лет меня никто так, такой гадостью, такими скверными словами и харчками в лицо никто не встретил и не проводил. Она орала и метала, что чуть ли меня не изнасилует".Между тем, управление ТСЖ считает, что действия консьержа были верными. Сейчас в ситуации разбираются полицейские. А на агрессора готовят еще одно заявление - на возмещение материального ущерба.Анастасия Мокина, председатель ТСЖ «Золотой луч»: "Обязательно будет написано заявление в полицию, для того чтобы компенсировали испорченную дверь".Из-за конфликта новогоднее настроение испорчено у всего дома. Ведь консьерж украшала подъезд к празднику ежегодно, теперь делать это будет некому.