← В Прикамье обсудили развитие региональной сети социальных кинозалов
В Перми жительница многоэтажки напала на пенсионерку-консьержа →
"Елка желаний" исполняет детские мечты
Татьяна Мелюхина: "Пробовали написать на ёлку желаний, желание исполнилось. Очень рады, не ожидали этого, но чудо случается".Традиционно к акции «Ёлка желаний» присоединилась партия «Единая Россия». Новогодняя красавица установлена в Региональной общественной приёмной Председателя партии. Мечту шестилетнего Дениса Мелюхина из Краснокамска исполнил руководитель Региональной приемной депутат Законодательного Собрания Прикамья Александр Бойченко.Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Денис мечтает о конструкторе Лего-Техник. Денис, твоё желание будет исполнено! С Новым годом!"
В рамках акции подарки получают воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сюрпризы могут быть как материальные, так и нематериальные — дальняя поездка или встреча со знаменитостью.
Дед Мороз: "Мальчики очень любят машинки, конструкторы. Девочки любят куклы, коляски. Мы — Деды Морозы — исполняем такие желания, приезжаем к детям, радуем их".В прошлом году волшебниками для детей Пермского края стали сотни неравнодушных пермяков. Политики, спортсмены, общественники.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» - традиционная. Уже в четвертый раз принять участие, а именно исполнить желание ребёнка, может каждый желающий. Начиная от частных компаний, заканчивая обычными пермяками.
Сегодня на одного счастливого ребенка стало больше. Исполнить другую детскую мечту может любой человек - на сайте «Елка желаний» до конца февраля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье обсудили развитие региональной сети социальных кинозалов
Утром в Перми произошла серия ДТП
В Березниках три дома для переселенцев из опасной зоны сдали досрочно
В Перми работают три мобильных пункта вакцинации
Две спортивные школы Прикамья получили новое оборудование и инвентарь
Подготовлен проект постановления о создании особой экономической зоны в Прикамье
В Перми прошла городская новогодняя ёлка для школьников
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2021
В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику
В Прикамье продолжается акция "Ёлка желаний"
Добавить комментарий: