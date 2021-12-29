"Елка желаний" исполняет детские мечты

Очередные подарки вручили в Прикамье в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Чтобы исполнить мечты детей, в роли Дедов Морозов здесь выступают, в первую очередь, известные люди, политики, спортсмены, артисты. При этом, присоединиться к ним и совершить новогоднее чудо может любой желающий. Как это сделать?Юный пермяк Денис Мелюхин читает новогоднее стихотворение для Деда Мороза и Снегурочки. В этом году ему посчастливилось получить подарок в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» — конструктор Lego.В многодетной семье Мелюхиных Денис — самый младший сын. По словам мамы, участие в акции принимает впервые.Татьяна Мелюхина: "Пробовали написать на ёлку желаний, желание исполнилось. Очень рады, не ожидали этого, но чудо случается".Традиционно к акции «Ёлка желаний» присоединилась партия «Единая Россия». Новогодняя красавица установлена в Региональной общественной приёмной Председателя партии. Мечту шестилетнего Дениса Мелюхина из Краснокамска исполнил руководитель Региональной приемной депутат Законодательного Собрания Прикамья Александр Бойченко.Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Денис мечтает о конструкторе Лего-Техник. Денис, твоё желание будет исполнено! С Новым годом!"В рамках акции подарки получают воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сюрпризы могут быть как материальные, так и нематериальные — дальняя поездка или встреча со знаменитостью.Дед Мороз: "Мальчики очень любят машинки, конструкторы. Девочки любят куклы, коляски. Мы — Деды Морозы — исполняем такие желания, приезжаем к детям, радуем их".В прошлом году волшебниками для детей Пермского края стали сотни неравнодушных пермяков. Политики, спортсмены, общественники.Всероссийская акция «Ёлка желаний» - традиционная. Уже в четвертый раз принять участие, а именно исполнить желание ребёнка, может каждый желающий. Начиная от частных компаний, заканчивая обычными пермяками.Сегодня на одного счастливого ребенка стало больше. Исполнить другую детскую мечту может любой человек - на сайте «Елка желаний» до конца февраля.