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В Перми в новогодние праздники отделы ЗАГС будут работать по особому графику
8 января принимать граждан будет Мотовилихинский отдел ЗАГС. 9 января для всех отделов также станет выходным. Время работы отделов ЗАГС в январе – с 09:00 до 17:00, кроме Кировского отдела, который будет работать 6 января с 09:00 до 16:00. Обед – с 13:00 до 13:48.
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