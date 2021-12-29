В Прикамье обсудили развитие региональной сети социальных кинозалов

Накануне состоялось заседание Совета по культуре при губернаторе Пермского края. Одним из основных вопросов повестки стало развитие региональной сети социальных кинозалов. Они открываются на базе действующих учреждений культуры, где организуют кинопоказы, встречи, лекции и мастер-классы. За три года в рамках нацпроекта «Культура» заработало 94 таких пространства в 38 территориях Прикамья. В планах на следующий год открыть ещё 37 площадок.На сайте регионального Минкульта появился специальный раздел: «Карта социальных кинозалов», с помощью нее все желающие могут узнать, по какому адресу в их муниципалитете уже открылся или еще готовится к открытию кинозал.Ольга Ахмедзянова, руководитель проекта «Социальные залы на территории Пермского края»: "Видя, насколько помогает проект выполнению показателей нацпроекта «Культура», видя, как возрастает занятость детей и подростков в этих населённых пунктах, мы понимаем, что такие социальные кинозалы нужны в каждом населённом пункте Пермского края".Также на заседании Совета по культуре прошло награждение почётными знаками «Народный мастер Пермского края». Звания, которое присваивается за наиболее талантливые произведения декоративно-прикладного творчества и сохранение региональных народных традиций, удостоились 10 человек. Завершилось заседание обсуждением планов по развитию сферы культуры на ближайшие три года. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это реализация и здания художественной галереи, это вопросы строительства малой сцены Театра юного зрителя, в бюджете заложены средства на капитальный ремонт, я бы даже сказал, модернизацию драматического театра. Буквально вчера мы обсуждали финальную стадию проекта по новой сцене Театра оперы и балета. Мы в ближайшие три года планируем направить в отрасль порядка 25 млрд рублей — сумма очень существенная".