В Прикамье обсудили развитие региональной сети социальных кинозалов
На сайте регионального Минкульта появился специальный раздел: «Карта социальных кинозалов», с помощью нее все желающие могут узнать, по какому адресу в их муниципалитете уже открылся или еще готовится к открытию кинозал.
Ольга Ахмедзянова, руководитель проекта «Социальные залы на территории Пермского края»: "Видя, насколько помогает проект выполнению показателей нацпроекта «Культура», видя, как возрастает занятость детей и подростков в этих населённых пунктах, мы понимаем, что такие социальные кинозалы нужны в каждом населённом пункте Пермского края".
Также на заседании Совета по культуре прошло награждение почётными знаками «Народный мастер Пермского края». Звания, которое присваивается за наиболее талантливые произведения декоративно-прикладного творчества и сохранение региональных народных традиций, удостоились 10 человек. Завершилось заседание обсуждением планов по развитию сферы культуры на ближайшие три года. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это реализация и здания художественной галереи, это вопросы строительства малой сцены Театра юного зрителя, в бюджете заложены средства на капитальный ремонт, я бы даже сказал, модернизацию драматического театра. Буквально вчера мы обсуждали финальную стадию проекта по новой сцене Театра оперы и балета. Мы в ближайшие три года планируем направить в отрасль порядка 25 млрд рублей — сумма очень существенная".
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