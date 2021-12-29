Утром в Перми произошла серия ДТП

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← В Березниках три дома для переселенцев из опасной зоны сдали досрочно
В Прикамье обсудили развитие региональной сети социальных кинозалов →
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
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14.12.2021 в 10:30
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