В Березниках три дома для переселенцев из опасной зоны сдали досрочно
Большому ЖК — нужна была большая школа. И вот 1 сентября «Инженерия», рассчитанная на 1200 детей, открыла свои двери. Внутри есть всё, что надо для учебы. И даже бассейн с двумя чашами. Ранее было много нареканий на качество жилья и сроки сдачи - об этом не раз писали главе региона через соцсети. По поручению губернатора по этому вопросу уделяется особое внимание. Так, новой команде «Корпорации развития Пермского края» было поручено изменить подходы к строительному процессу и пересмотреть концепцию работы.
Сергей Гордашников, директор по коммерции АО «КРПК»: "Задача Корпорации развития Пермского края – завершить строительство 10 домов до конца 2022 года и приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие граждан и федеральных властей".
Всего с 2014 в ЖК «Любимов» было построено 19 домов. За это время сюда переехали порядка 7800 березниковцев. Строительство нового микрорайона ведётся под контролем краевых и федеральных властей. В рамках рабочего визита в Пермский край премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость завершения переселения жителей Березников в кратчайшие сроки. На эти цели Правительство выделит финансирование на завершение этого процесса. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Естественно, мы увеличиваем темпы и строим социальные объекты, и при получении необходимой федеральной поддержки в следующем году все люди, которые попали в непростую ситуацию, улучшат свои жилищные условия. В общем-то, оформляется социальная инфраструктура, которая сделает проживание людей комфортным".
Супруги Людмила Абросимова и Василий Замараев решили, что этот Новый год встретят в старой квартире, не хотят торопиться с покупкой новой мебели. А сразу после переедут в Любимов. Их прежний дом попал под расселение. Не исключено, что соседи будут те же. Передача квартир продолжится и в новогодние каникулы.
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