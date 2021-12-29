В Березниках три дома для переселенцев из опасной зоны сдали досрочно

В Березниках началась процедура выдачи ключей от квартир новоселам еще трех домов жилого комплекса "Любимов". Их удалось сдать досрочно, под самые праздники. Целый микрорайон с полноценной инфраструктурой на правом берегу Камы возводят для тех, кого переселяют из опасной зоны.Конец декабря - время, когда чудеса случаются. Людмила Абросимова с мужем Василием Замараевым не ожидали, что так скоро окажутся в новой квартире. Дом на Строителей, 3 в ЖК «Любимов» сдан на полгода раньше заявленного срока. Также как и два соседних — на улице Геннадия Братчикова, 6 и Ростовской, 2. В этом году на правобережье Березников возведено сразу 6 домов общей площадью 73 тысячи кв.м. Новые квартиры уже получили более 2 тысяч человек. Поэтому поводу во дворе для новосёлов устроили праздник. При этом важно, что строительство комплекса синхронизировано с созданием транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.Большому ЖК — нужна была большая школа. И вот 1 сентября «Инженерия», рассчитанная на 1200 детей, открыла свои двери. Внутри есть всё, что надо для учебы. И даже бассейн с двумя чашами. Ранее было много нареканий на качество жилья и сроки сдачи - об этом не раз писали главе региона через соцсети. По поручению губернатора по этому вопросу уделяется особое внимание. Так, новой команде «Корпорации развития Пермского края» было поручено изменить подходы к строительному процессу и пересмотреть концепцию работы.Сергей Гордашников, директор по коммерции АО «КРПК»: "Задача Корпорации развития Пермского края – завершить строительство 10 домов до конца 2022 года и приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие граждан и федеральных властей".Всего с 2014 в ЖК «Любимов» было построено 19 домов. За это время сюда переехали порядка 7800 березниковцев. Строительство нового микрорайона ведётся под контролем краевых и федеральных властей. В рамках рабочего визита в Пермский край премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость завершения переселения жителей Березников в кратчайшие сроки. На эти цели Правительство выделит финансирование на завершение этого процесса. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Естественно, мы увеличиваем темпы и строим социальные объекты, и при получении необходимой федеральной поддержки в следующем году все люди, которые попали в непростую ситуацию, улучшат свои жилищные условия. В общем-то, оформляется социальная инфраструктура, которая сделает проживание людей комфортным".Супруги Людмила Абросимова и Василий Замараев решили, что этот Новый год встретят в старой квартире, не хотят торопиться с покупкой новой мебели. А сразу после переедут в Любимов. Их прежний дом попал под расселение. Не исключено, что соседи будут те же. Передача квартир продолжится и в новогодние каникулы.