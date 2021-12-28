В Прикамье продолжается акция "Ёлка желаний"

Всероссийская акция "Ёлка желаний" продолжается по всей стране, в том числе и в Пермском крае. В роли добрых волшебников выступают знаменитые люди, чиновники, депутаты. Подарки заказывают самые разные, порой - очень оригинальные.Ваня Попов с сестрой Варварой ждут Деда Мороза и Снегурочку. Письмо волшебникам писали всей семьей в рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний". Письмо с новогодними желаниями попало на праздничную ёлку, которая стоит в краевой администрации. Исполнить мечту ребят пришел депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин. Он пришел вместе со Снегурочкой и подарил снегокат.Антон Немкин, депутат Государственной Думы: "Впереди Новый год, это самый ожидаемый праздник, все дети ждут чудес и подарков. С теми подарками, с которыми не справился Дед Мороз, будем справляться мы".Также исполнилась новогодняя мечта еще двух семей. 9-летний Кирилл попросил куклу для своей сестренки Алисы, а себе - кимоно.За подарками приехала многодетная семья Ощепковых, они воспитывают 11 ребят. Семья творческая. В подарок попросили большую портативную колонку, чтобы время можно было проводить еще веселее, мягкую игрушку, а 16-летний Александр - студийный микрофон.Никто не остался без сладких подарков.Этой зимой еще больше ребят поверят в новогоднее чудо. Подарки будут дарить до 28 февраля, в этот день заканчивается акция.