В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику
31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья. Как сообщает пресс-служба УФПС Пермского края-АО «Почта России», для всех отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.
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