Пермскую гимназию украсили к Новому году

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← На предприятии «Свеза Уральский» развивают волонтёрское движение
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
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В новогодние праздники общественный транспорт Перми будет работать по расписанию выходного дня
ПГНИУ и "Уралкалий" заключили меморандум о сотрудничестве
Сотовая связь: «белых пятен» на региональных дорогах становится меньше
29 декабря - прямой эфир с Дмитрием Махониным
В Прикамье обновляют автобусный парк для межмуниципальных маршрутов
Праздник рядом: бесплатный каток на набережной и "Новогодье" на эспланаде
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Морозы в Прикамье простоят до Нового года
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.12.2021
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