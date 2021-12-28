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На предприятии «Свеза Уральский» развивают волонтёрское движение
Владислав Кожевников несёт ответственность за целый производственный цех. Его задача - контроль качества готовой продукции.
Владислав Кожевников, сотрудник предприятия «Свеза Уральский»: "Этот шпон высшего сорта, на нем нет дефектов, и из него будет сделана фанера высшего сорта".
Его коллега Павел Бурнышев работает на предприятии «Свеза» водителем погрузчика. Должность также ответственная и требует постоянного внимания.
А вот волонтёры уже вне производственного цикла. В свободное от работы время вместе с другими сотрудниками предприятия приводят в порядок набережную посёлка Уральский. Высаживают цветы, красят бордюры.В волонтёрском движении производственного предприятия «Свеза» десятки сотрудников. И планируют его развивать и дальше. Владислав Кожевников написал проект для организации молодёжной площадки, чтобы привлекать к общему делу и подростков посёлка. Павел Бурнышев защитил инициативу на краевом грантовом конкурсе «Перспективы» в Перми.
Павел Бурнышев, водитель погрузчика предприятия «Свеза Уральский»: "Сегодня молодёжь не может себя найти, и мы пытаемся применить наши знания и наш опыт показать, что можно этим заниматься".
В итоге выиграли 100 тысяч рублей, на которые купили проектор, ноутбук, мягкие пуфы, помещение получили в местном центре развития культуры. Здесь обсуждают волонтёрские инициативы молодых людей. Все это для улучшения качества жизни в небольшом населенном пункте.
К примеру, молодые люди видят, что на какой-либо улице посёлка требуется уборка. Говорят об этом на общем собрании и вместе выходят на очистку.Еще одна задача проекта активистов «Свезы» - объединить усилия с школьным движением волонтёров.
Оксана Золотовская, директор центра развития культуры и спорта Нытвенского ГО: "Такого подобного не было, и этот проект позволит развивать молодёжное движение в посёлке Уральском, да и в целом Нытвенского городского округа".
Кроме возможности принять участие в волонтёрском движении, здесь детям будут проводить уроки о профессиях фанерного производства.
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