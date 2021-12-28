На предприятии «Свеза Уральский» развивают волонтёрское движение

Волонтеры из поселка Уральский защитили проект и стали победителями краевого конкурса «Перспективы». Они выиграли сто тысяч рублей и на эти деньги создали молодежную площадку. С помещением помог местный центр развития культуры. Как теперь все это работает на благо всех жителей?Владислав Кожевников несёт ответственность за целый производственный цех. Его задача - контроль качества готовой продукции.Владислав Кожевников, сотрудник предприятия «Свеза Уральский»: "Этот шпон высшего сорта, на нем нет дефектов, и из него будет сделана фанера высшего сорта".Его коллега Павел Бурнышев работает на предприятии «Свеза» водителем погрузчика. Должность также ответственная и требует постоянного внимания.А вот волонтёры уже вне производственного цикла. В свободное от работы время вместе с другими сотрудниками предприятия приводят в порядок набережную посёлка Уральский. Высаживают цветы, красят бордюры.В волонтёрском движении производственного предприятия «Свеза» десятки сотрудников. И планируют его развивать и дальше. Владислав Кожевников написал проект для организации молодёжной площадки, чтобы привлекать к общему делу и подростков посёлка. Павел Бурнышев защитил инициативу на краевом грантовом конкурсе «Перспективы» в Перми.Павел Бурнышев, водитель погрузчика предприятия «Свеза Уральский»: "Сегодня молодёжь не может себя найти, и мы пытаемся применить наши знания и наш опыт показать, что можно этим заниматься".В итоге выиграли 100 тысяч рублей, на которые купили проектор, ноутбук, мягкие пуфы, помещение получили в местном центре развития культуры. Здесь обсуждают волонтёрские инициативы молодых людей. Все это для улучшения качества жизни в небольшом населенном пункте.К примеру, молодые люди видят, что на какой-либо улице посёлка требуется уборка. Говорят об этом на общем собрании и вместе выходят на очистку.Еще одна задача проекта активистов «Свезы» - объединить усилия с школьным движением волонтёров.Оксана Золотовская, директор центра развития культуры и спорта Нытвенского ГО: "Такого подобного не было, и этот проект позволит развивать молодёжное движение в посёлке Уральском, да и в целом Нытвенского городского округа".Кроме возможности принять участие в волонтёрском движении, здесь детям будут проводить уроки о профессиях фанерного производства.