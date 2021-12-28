← ПГНИУ и "Уралкалий" заключили меморандум о сотрудничестве
На предприятии «Свеза Уральский» развивают волонтёрское движение →
В новогодние праздники общественный транспорт Перми будет работать по расписанию выходного дня
1 и 2 января 2022 года количество отправлений будет традиционно уменьшено, при этом на линиях будет находиться не менее 50% от общего количества транспортных средств. С 3 до 9 января весь транспорт будет работать по воскресным расписаниям. На автобусном маршруте №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» по просьбам работников «Пермского порохового завода» отправление от остановки «Центральный рынок» будет перенесено на более раннее время – с 06:34 на 06:29.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ПГНИУ и "Уралкалий" заключили меморандум о сотрудничестве
Сотовая связь: «белых пятен» на региональных дорогах становится меньше
29 декабря - прямой эфир с Дмитрием Махониным
В Прикамье обновляют автобусный парк для межмуниципальных маршрутов
Праздник рядом: бесплатный каток на набережной и "Новогодье" на эспланаде
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Морозы в Прикамье простоят до Нового года
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.12.2021
Из-за ДТП с фурами движение на трассе Пермь-Екатеринбург было парализовано
С Новым годом, Служба крови!
Добавить комментарий: