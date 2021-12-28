← Сотовая связь: «белых пятен» на региональных дорогах становится меньше
В новогодние праздники общественный транспорт Перми будет работать по расписанию выходного дня →
ПГНИУ и "Уралкалий" заключили меморандум о сотрудничестве
Елена Томилина, инженер лаборатории геологического факультета ПГНИУ: "Мы изучаем минеральный состав горных пород, можем химический состав изучить".
С современными методами образования и оборудованием, на котором учат молодых специалистов, познакомилось руководство компании «Уралкалий».
Новые кадры на предприятии нужны всегда. И сейчас потребность особенно острая в связи с расширением производства. Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук и ректор научно-исследовательского университета Дмитрий Красильников. Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ: "Проекты будут идти, как в рамках научной деятельности, в рамках НОЦ «Недропользование», в рамках нашего центра компетенций «Фотоника». Летом выиграли большой проект под названием «Приоритет 2030»".
Большой интерес и к выпускникам химического факультета.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Для нас очень важно, чтобы к нам приходили молодые ребята. Меморандум - это шаг к тому, чтобы мы могли просто заручиться поддержкой взаимной, и работали взаимовыгодно".
На факультетах геологии и химии планируется создать места для целевого набора.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что такие крупные флагманы пермской промышленности, как «Уралкалий», выходят на подписание меморандума, договариваются о подготовке для себя специалистов в университете, тем самым способствуя развитию того же классического университета".В рамках сотрудничества компания «Уралкалий» уже выделила 80 миллионов рублей на реконструкцию теплиц Ботанического сада университета. Работы начнутся в старой мемориальной оранжерее, где растет самая старая на Урале 125-летняя Генкелевская пальма.
Ремонт пройдёт не только внутри теплиц, но и на территории Ботанического сада. Здесь планируется высадить новые деревья, засеять газон, сделать тротуары и дороги.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сотовая связь: «белых пятен» на региональных дорогах становится меньше
29 декабря - прямой эфир с Дмитрием Махониным
В Прикамье обновляют автобусный парк для межмуниципальных маршрутов
Праздник рядом: бесплатный каток на набережной и "Новогодье" на эспланаде
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Морозы в Прикамье простоят до Нового года
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.12.2021
Из-за ДТП с фурами движение на трассе Пермь-Екатеринбург было парализовано
С Новым годом, Служба крови!
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
Добавить комментарий: