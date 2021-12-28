ПГНИУ и "Уралкалий" заключили меморандум о сотрудничестве

Пермский государственный национальный исследовательский университет и компания "Уралкалий" подписали меморандум о сотрудничестве. Естественно, особый интерес у предприятия к выпускникам химического и геологического факультетов. Какие совместные проекты планируются?Узнать, есть ли на какой-либо территории полезные ископаемые, не проблема для инженера Елены Томилиной.Елена Томилина, инженер лаборатории геологического факультета ПГНИУ: "Мы изучаем минеральный состав горных пород, можем химический состав изучить".С современными методами образования и оборудованием, на котором учат молодых специалистов, познакомилось руководство компании «Уралкалий».Новые кадры на предприятии нужны всегда. И сейчас потребность особенно острая в связи с расширением производства. Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук и ректор научно-исследовательского университета Дмитрий Красильников. Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ: "Проекты будут идти, как в рамках научной деятельности, в рамках НОЦ «Недропользование», в рамках нашего центра компетенций «Фотоника». Летом выиграли большой проект под названием «Приоритет 2030»".Большой интерес и к выпускникам химического факультета.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Для нас очень важно, чтобы к нам приходили молодые ребята. Меморандум - это шаг к тому, чтобы мы могли просто заручиться поддержкой взаимной, и работали взаимовыгодно".На факультетах геологии и химии планируется создать места для целевого набора.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что такие крупные флагманы пермской промышленности, как «Уралкалий», выходят на подписание меморандума, договариваются о подготовке для себя специалистов в университете, тем самым способствуя развитию того же классического университета".В рамках сотрудничества компания «Уралкалий» уже выделила 80 миллионов рублей на реконструкцию теплиц Ботанического сада университета. Работы начнутся в старой мемориальной оранжерее, где растет самая старая на Урале 125-летняя Генкелевская пальма.Ремонт пройдёт не только внутри теплиц, но и на территории Ботанического сада. Здесь планируется высадить новые деревья, засеять газон, сделать тротуары и дороги.