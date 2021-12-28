Сотовая связь: «белых пятен» на региональных дорогах становится меньше

Вдоль трассы "Пермь-Березники" запустили в эксплуатацию новую станцию сотовой связи. На территории Добрянского округа и телефоны, и интернет теперь будут работать намного лучше.Ещё совсем недавно связь была ощутимо хуже, рассказал Рамиль. Сейчас другое дело - интернет быстрый, что касается телефонной связи - перебоев больше нет.Рамиль Ганиев, водитель: "Очень хорошо, когда есть на трассе связь, в любую секунду можно позвонить, даже если сломался, ещё что-то, и не бегать с телефоном, то есть очень хорошо".Дело в том, что в районе посёлка Михайловский Добрянского округа в рамках госконтракта с компанией МТС Минсвязи Прикамья запустили базовую станцию сотовой связи. Теперь у автомобилистов на трассе «Пермь-Березники» будет возможность вызвать при необходимости экстренную помощь. Антон Немкин, депутат Государственной думы РФ: "Это не разовое мероприятие, это продолжение уже взятой практики - убедились в том, что действительно скорость высокая, качество связи стабильное, поэтому будем продолжать эту практику".На сегодняшний день один из приоритетов краевых властей - развитие связи не только в крупных городах, но и небольших населённых пунктах, и на дорогах региона. Средства на эти цели есть, так же, как и федеральная поддержка.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы хотим ускоренно заниматься покрытием сотовой связью региональных дорог, о чем мне говорили депутаты. Мы понимаем, что это удобство, а самое главное – это безопасность людей. И у нас стоят задачи до 2024 года практически стопроцентно покрыть сотовой связью региональные дороги". Сейчас другие операторы также участвуют в устранении на карте края так называемых «белых пятен» на трассах и региональных дорогах.Вообще планируется, что в первой половине 2022 года более пятидесяти километров «белых пятен» региональных дорог будут покрыты сотовой связью.Таким образом специалисты говорят о том, что после завершения этих работ покрытие краевых дорог связью перешагнёт 90-процентную отметку. Сейчас эти показатели держатся на уровне 89 процентов.