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Сотовая связь: «белых пятен» на региональных дорогах становится меньше →
29 декабря - прямой эфир с Дмитрием Махониным
Глава региона подведет итоги уходящего года, ответит на вопросы ведущих и жителей Прикамья. Задать свой вопрос губернатору можно будет по телефону студии (342) 210-60-00.
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