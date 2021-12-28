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В Прикамье обновляют автобусный парк для межмуниципальных маршрутов
Изменения — часть транспортных преобразований, в рамках которой исключаются дублирующие направления, а главное – появляется современный и надежный подвижной состав. 28 декабря на линии поедут 14 новых автобусов, каждому маршруту соответствует свой класс: самые большие машины марки «Хайгер» будут курсировать по маршруту "Аэропорт Пермь - Усолье", на меньшие расстояния отправятся компактные «Газели». По словам водителей, главное преимущество новых машин — тёплый салон.Сейчас в Прикамье идёт реализация второго этапа улучшения работы межмуниципального транспорта, который рассчитан на 2021-й и 2022-й годы. За это время перевозчики 142-х маршрутов перейдут на долгосрочные государственные контракты. Нарушение их условий грозит штрафами: речь, например, об опозданиях и невыходе на линию. Также контракт подразумевает работу по установленному тарифу за 1 километр пройденного пути, а не за количество перевезённых людей. Поэтому в новой модели исключается гонка за пассажирами.
Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Новые современные автобусы, удобные для людей. Большого класса, среднего, малого класса. Порядка 366 единиц обновится в течение четырех месяцев, выйдут на линию".
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