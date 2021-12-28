Праздник рядом: бесплатный каток на набережной и "Новогодье" на эспланаде

Впервые в Перми открыт бесплатный каток прямо на набережной Камы. Рядом построен теплый павильон с раздевалкой, кафе и пунктом проката. Время работы - ежедневно с 10.00 до 22.00. Все это стало официальным стартом новогодних торжеств.В огнях праздничных фейерверков открывается новый каток, открытый и бесплатный, впервые - на городской набережной. Коньки для семьи Протопоповых, в том числе для семилетней Софии, это зимний якорь, другой зимы они не видят.Ирина Протопопова: "Потому что, когда ты на свежем воздухе катаешься, румянятся щеки, настроение поднимается, окситоцин выделяется".Окситоцин - первый гормон счастья, с которым ребенок приходит в мир. С ним взрослые вспоминают детство, а дети — первыми пробуют лед на новом катке «Кама». И лишь после этого — звучат слова и напутствия от руководства города.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Мне отрадно, что наша набережная начинает жить не только летом, но и зимой, мы решились и создали такое замечательное место для отдыха. Я уверен что, жители нашего города по достоинству оценят этот каток, и когда станет немножко потеплее, выйдут, чтобы покататься".И теперь каток доступен для всех желающих. Резать лед на своих коньках можно бесплатно, ежедневно, с 10.00 утра до 22.00 вечера. Для остальных — открыт прокат. Кстати, те, кто успел первым — получают коньки прямо из упаковки.Каток «Кама» стал еще одной площадкой в традиционном проекте «Ледовый сезон» в Перми. Как решили в свое время в городской мэрии, пермяки могут бесплатно кататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 на восьми муниципальных катках. Но лишь те, кто имеет QR-код.Главная ледовая локация праздника — «Новогодье» - заработала на пермской эспланаде. Это целый парк для прогулок с оригинальными композициями - например, трехметровая смотровая площадка «Куранты», лабиринт в форме новогоднего «Оливье». Сфотографироваться можно на огромном троне Деда Мороза или с забавной композицией «Селёдка под шубой». Для посещения этих локаций QR-код не потребуется.