С Новым годом, Служба крови!

← В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
Из-за ДТП с фурами движение на трассе Пермь-Екатеринбург было парализовано →
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← В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
Из-за ДТП с фурами движение на трассе Пермь-Екатеринбург было парализовано →
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
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14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
Из-за ДТП с фурами движение на трассе Пермь-Екатеринбург было парализовано
В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
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В Перми завершился исторический форум "Пермь - город на Каме"
На предприятии «Свеза» завершился конкурс мастерства «Лучший по профессии»
В Прикамье завершился «Марафон добрых дел» пермских нефтяников
Губернатор Пермского края принял участие в акции «Ёлка желаний»
Роспотребнадзор опубликовал первые итоги проверок, начавшихся на предприятиях и организациях
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2021
В Перми приводят в порядок остановки
На портале «Управляем вместе» пермяки могут пожаловаться на плохое содержание ледовых городков
Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья
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