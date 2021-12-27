В двух районах Перми открылись новогодние ярмарки
На ярмарках представлен широкий ассортимент новогодней продукции, продукты питания местного производства для праздничного стола, в том числе мясные и рыбные деликатесы, мёд, сыры и дикоросы. Также на новогодних ярмарках предусмотрена развлекательная программа.
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