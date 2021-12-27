Из-за ДТП с фурами движение на трассе Пермь-Екатеринбург было парализовано
Причиной затора, по словам очевидцев, стала авария - столкнулись три фуры, еще одна улетела в кювет. Сильнее всего пострадал грузовик Scania и его водитель: ударом сорвало с рамы кабину, мужчину с черепно-мозговой травмой и ушибом груди госпитализировали.
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