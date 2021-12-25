В Перми завершился исторический форум "Пермь - город на Каме"

Конкурсом морских узлов завершился исторический форум "Пермь - город на Каме". Участниками этого этапа стали юнги - будущие речники и, может даже, моряки.С середины 19 века водный транспорт становится передовым средством экономического общения в России, - рассказывает преподаватель философии Юрий Романов. По берегам Камы разрастаются посёлки и города. Символично — по центру музея расположена карта бассейна реки, от её верховьев на севере Пермского края до места впадения в Волгу.Пермское речное училище учреждено указом Николая II в 1913 году для подготовки квалифицированных специалистов судоходства. На сегодняшний день диплом выпускника получили около 5000 человек.Теперь Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта принимает краевой слёт «Юнги Камы». Участвуют 13 команд школьников и студентов. 4 номинации: визитка, стенгазета, историческая викторина и составление туристического маршрута - провели дистанционно. Очно собрались для конкурса морских узлов.И те, и другие стали активными участниками исторического форума «Пермь - город на Каме». Сотрудники музея выступили с докладом на научно-практической конференции, юные моряки демонстрировали свои навыки в слёте юнг.Светлана Сысоева, методист Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта: "Это, как правило, центры детского юношеского творчества. Это город Оса, город Пермь, на базе данных центров созданы кружки и клубы по судомоделированию".Несмотря на эпидемические ограничения, в рамках форума состоялся ряд мероприятий, в которых приняли участие ученые-историки, ученики школ, студенты вузов, и все, кто интересуется историей Прикамья. Инициатором и соорганизатором форума является Пермская городская дума. В этом году он проходит уже в шестой раз.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Роль реки Кама в становлении города очень велика. Я надеюсь, что такая роль сохранится и дальше - река нас будет радовать, река будет нашей визитной карточкой".Физическим итогом форума стал буклет с докладами участников, который передадут в библиотеки и учебные заведения Прикамья.