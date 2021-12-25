В поселке Уральский прошел чемпионат профессионального мастерства среди лучших сотрудников сразу семи комбинатов компании «Свеза». Сейчас на сложных производствах много автоматики, роботов и компьютерного управления. Но без таланта человека ничто это работать как надо не будет.На предприятии «Свеза» завершился конкурс мастерства «Лучший по профессии». Он проходил на каждом из семи комбинатов компании.Елена Баландина, руководитель службы по организационному развитию и персоналу предприятия «Свеза Уральский»: "В первую очередь это даёт уверенность сотруднику самому лично продемонстрировать свои навыки, знания и опыт в соревновательном эффекте. Это дает возможность сотрудникам еще больше улучшаться в своих навыках".Также среди асов своего дела самых лучших выбрали в профессии вентилевой гидравлического пресса. От уральского комбината участвовал Максим Полыгалов. Как и в рабочие будни, на практической части склеивал фанеру при высокой температуре в этой машине, выбирал необходимые режимы прессования. Из всех участников он стал победителем.Максим Полыгалов, вентилевой гидравлического пресса предприятия «Свеза Уральский»: "Мы проходили теоретическое задание и потом практическое навыки показывали. Практическое задание нужно было лучше подготовиться, подойти к этому посерьезней".И здесь должно быть все на высоте каждый рабочий день. Более 70% продукции предприятия отправляют за границу, и она представлена на пяти континентах. И в качестве уверены всегда в первую очередь благодаря коллективу, где каждый профессионал своего дела и постоянно совершенствует свое мастерство.