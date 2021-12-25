← В Прикамье завершился «Марафон добрых дел» пермских нефтяников
В Перми завершился исторический форум "Пермь - город на Каме" →
На предприятии «Свеза» завершился конкурс мастерства «Лучший по профессии»
На предприятии «Свеза» завершился конкурс мастерства «Лучший по профессии». Он проходил на каждом из семи комбинатов компании.
Елена Баландина, руководитель службы по организационному развитию и персоналу предприятия «Свеза Уральский»: "В первую очередь это даёт уверенность сотруднику самому лично продемонстрировать свои навыки, знания и опыт в соревновательном эффекте. Это дает возможность сотрудникам еще больше улучшаться в своих навыках".
Также среди асов своего дела самых лучших выбрали в профессии вентилевой гидравлического пресса. От уральского комбината участвовал Максим Полыгалов. Как и в рабочие будни, на практической части склеивал фанеру при высокой температуре в этой машине, выбирал необходимые режимы прессования. Из всех участников он стал победителем.
Максим Полыгалов, вентилевой гидравлического пресса предприятия «Свеза Уральский»: "Мы проходили теоретическое задание и потом практическое навыки показывали. Практическое задание нужно было лучше подготовиться, подойти к этому посерьезней".
И здесь должно быть все на высоте каждый рабочий день. Более 70% продукции предприятия отправляют за границу, и она представлена на пяти континентах. И в качестве уверены всегда в первую очередь благодаря коллективу, где каждый профессионал своего дела и постоянно совершенствует свое мастерство.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье завершился «Марафон добрых дел» пермских нефтяников
Губернатор Пермского края принял участие в акции «Ёлка желаний»
Роспотребнадзор опубликовал первые итоги проверок, начавшихся на предприятиях и организациях
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.12.2021
В Перми приводят в порядок остановки
На портале «Управляем вместе» пермяки могут пожаловаться на плохое содержание ледовых городков
Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья
Каток на пермской набережной откроется в субботу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2021
В преддверии праздников пермские пожарные проверяют доступность дворов
Добавить комментарий: