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В Прикамье завершился «Марафон добрых дел» пермских нефтяников
Подарки ждать себя не заставили - лукойловский десант ежегодной акции «Марафон добрых дел» прибыл в село Перемское, где находится филиал Пермского геронтопсихиатрического центра - в подарок пенсионерам сладости и новый телевизор.
Лариса Исаева, руководитель Перемского филиала Пермского геронтопсихиатрического центра: "Они очень любят праздники, очень любят всякие мероприятия, обожают, когда к ним приезжают гости. Они у нас жизнерадостные, весёлые всегда!".
В посёлок Пятый километр дедушки и бабушки тоже приготовились к встрече, а автобус марафона стал, как передвижной концертный пункт.
Анастасия Булдакова, руководитель кружковой работы Пальниковского ПНИ: "С компанией «ЛУКОЙЛ» мы, если не ошибаюсь, уже третий год сотрудничаем, получаем подарки, спонсорскую помощь. Мы им очень благодарны, наши проживающие очень активные, ведут активный образ жизни!".
И это финальный аккорд марафона, он стартовал 13 декабря, подарки получили сельские дома культуры и спорта, школы, детские сады, больницы и дома престарелых. Всего две с половиной тысячи подарков - это спортивное и музыкальное оборудование, комплекты развивающих игр, термометры и многое другое.
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