В Прикамье завершился «Марафон добрых дел» пермских нефтяников

В Прикамье завершился большой «Марафон добрых дел» пермских нефтяников. С 13 декабря с поздравлениями и подарками они успели объехать чуть ли не весь регион.Подарки ждать себя не заставили - лукойловский десант ежегодной акции «Марафон добрых дел» прибыл в село Перемское, где находится филиал Пермского геронтопсихиатрического центра - в подарок пенсионерам сладости и новый телевизор.Лариса Исаева, руководитель Перемского филиала Пермского геронтопсихиатрического центра: "Они очень любят праздники, очень любят всякие мероприятия, обожают, когда к ним приезжают гости. Они у нас жизнерадостные, весёлые всегда!".В посёлок Пятый километр дедушки и бабушки тоже приготовились к встрече, а автобус марафона стал, как передвижной концертный пункт.Анастасия Булдакова, руководитель кружковой работы Пальниковского ПНИ: "С компанией «ЛУКОЙЛ» мы, если не ошибаюсь, уже третий год сотрудничаем, получаем подарки, спонсорскую помощь. Мы им очень благодарны, наши проживающие очень активные, ведут активный образ жизни!".И это финальный аккорд марафона, он стартовал 13 декабря, подарки получили сельские дома культуры и спорта, школы, детские сады, больницы и дома престарелых. Всего две с половиной тысячи подарков - это спортивное и музыкальное оборудование, комплекты развивающих игр, термометры и многое другое.