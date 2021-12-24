На портале «Управляем вместе» пермяки могут пожаловаться на плохое содержание ледовых городков

У жителей Пермского края появились дополнительные возможности сообщить о сезонных проблемах – на портале «Управляем вместе» расширен перечень тем в категориях «Парки» и «Нестационарные торговые объекты». Теперь написать о некачественном содержании ледовых городков, незаконном размещении елочных базаров, а также о нарушениях правил размещения пунктов проката спортивного инвентаря можно в соответствующих разделах, выбрав необходимую тему. Срок подготовки ответов составит от 5 до 8 рабочих дней.

По информации регионального Министерства информационного развития и связи, с конца октября 2021 года на портале опубликованы ответы о решении более 1,8 тыс. «зимних» проблем в Пермском крае. Среди них – жалобы пользователей на неубранный снег и гололед на дороге или тротуаре, снеговые кучи на обочинах дорог, сосульки на крышах домов, нарушение норм применения противогололедных средств.

Лидерами по количеству решенных проблем стали город Пермь (1005), Березниковский (230), Чайковский (67), Губахинский (65), Краснокамский (43), Добрянский (43) и Соликамский (36) городские округа.

Всего за два месяца на портал поступило 2,8 тыс. обращений по «зимним» темам от жителей региона.

Отметим, заявить о неубранном снеге и гололеде на дорогах Прикамья можно в разделе «Сообщайте о проблемах». Функция также доступна через мобильное приложение портала. Для этого достаточно войти в личный кабинет, используя регистрационные данные сайта «Управляем вместе», или пройти регистрацию, если ранее сервис не использовался. Приложение доступно для пользователей смартфонов на платформе iOS и Android, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.