В Перми приводят в порядок остановки

В Перми до конца года, то есть всего лишь за 8 дней, приведут в порядок все остановки общественного транспорта. Освободят от «диких» объявлений, отмоют от граффити, а где надо, заменят стекла и другие элементы. Работы много, ведь, к сожалению, упрямая статистика утверждает, что каждую неделю в каждом районе Перми в среднем вандалы приводят в негодность одну остановку.

Общественник Дмитрий Шумков - председатель ТОС «Островский», и старается следить за порядком на своей территории, в том числе обращает внимание на тех, кто занимается расклейкой объявлений. Сам постоянно пользуется общественным транспортом, и чаще всего с нарушениями сталкивается именно на остановках.

Дмитрий Шумков, председатель ТОС «Островский»: "Я неоднократно ловил за руку тех, кто расклеивает, но они говорят, это наша работа. Очень долгий процесс, их надо удержать, дождаться полицию и т.д. Понятно, на это нет времени".

Граффитисты и расклейщики объявлений - это еще полбеды. Настоящий бич - это хулиганы. В среднем в каждом районе города раз в неделю ломают одну остановку.

Дмитрий Бартоломей, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района»: "Есть новые технологии, такие как небьющийся поликарбонат твердый, мы его используем, но он достаточно дорогой, но все равно находятся такие вандалы, которые умудряются и его сломать".

Бороться с этим может только полиция. Но к каждой остановке по охраннику не поставишь. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в региональный закон об административных правонарушениях внесли поправки, теперь за рисунки и объявления на остановке максимальный штраф достигает 30 тысяч рублей.

Порча муниципального имущества преследуется по закону, но если граффити и расклейка объявлений - это административное нарушение, то разбитое стекло - уже уголовное преступление, статья 214 «Вандализм», максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы.

В Перми сейчас около 800 остановок со стационарными павильонами. Городские власти составили общий реестр, осмотрели состояние каждой и теперь до конца года только в Свердловском и Индустриальном районах порядка 100 объектов должны привести в полный порядок. В Мотовилихе сделали 20 объектов. В Ленинском районе подрядчик уже отремонтировал 21 остановку.

Артем Федотов, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "По объявлениям и граффити работаем ежедневно, стараемся устранять убирать. По актам вандализма, по разрушениям получается чуть дольше, составляем себе график, потом ремонтируем".

Ремонтные бригады сейчас активно работают в нескольких районах города, в части территорий обновление завершено. У объектов разный дизайн, и используются разные материалы, но до Нового года отремонтированных остановок должно стать больше.