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Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья
Поговорили участники встречи и о мерах социальной поддержки пожилых людей. Глава региона отметил, что большой объем средств продолжат вкладывать в сферу медицины, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Это позволит и дальше улучшать качество здравоохранения на территории Прикамья. Кроме того, Дмитрий Махонин рассказал о новом региональном проекте «Активное долголетие» и попросил представителей ветеранских организаций подключиться к его реализации. Им предложено создать свои программы мероприятий, которые, в свою очередь, будут подкреплены финансированием со стороны краевого правительства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы решили запустить новый региональный проект - «Активное долголетие», где в рамках краевого совета ветеранов ветеранские движения и активисты будут сами определять, на что будут расходоваться денежные средства. Они уже заложены в краевом бюджете, и сами будете выбирать те направления, которые считаете важными".
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