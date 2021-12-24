Губернатор встретился с активом ветеранского движения Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с активом ветеранского движения региона. В первую очередь подводили итоги года. Губернатор поблагодарил собравшихся за работу. Ветеранские организации в том числе много встречались с детьми и подростками, внося свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. В пандемию велась разъяснительная работа с пожилыми людьми, где говорилось обо всех возможных мерах защиты от COVID-19. Надежда Максютенко, председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов: "Ветеранская организация в территориях, в деревне, в селе, у нас их сегодня 1700. Мы доходим своим действием до деревень, мы знаем складывающуюся ситуацию в деревне, понимаем, что там, какие сложности, проблемы, и можем сказать об этом при встрече Дмитрию Николаевичу".Поговорили участники встречи и о мерах социальной поддержки пожилых людей. Глава региона отметил, что большой объем средств продолжат вкладывать в сферу медицины, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Это позволит и дальше улучшать качество здравоохранения на территории Прикамья. Кроме того, Дмитрий Махонин рассказал о новом региональном проекте «Активное долголетие» и попросил представителей ветеранских организаций подключиться к его реализации. Им предложено создать свои программы мероприятий, которые, в свою очередь, будут подкреплены финансированием со стороны краевого правительства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы решили запустить новый региональный проект - «Активное долголетие», где в рамках краевого совета ветеранов ветеранские движения и активисты будут сами определять, на что будут расходоваться денежные средства. Они уже заложены в краевом бюджете, и сами будете выбирать те направления, которые считаете важными".