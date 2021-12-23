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В Мотовилихе за год демонтировали 63 незаконных гаража
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, подрядная организация перевозит демонтированные объекты на площадку временного хранения, а также обеспечивает хранение демонтированных объектов на протяжении 6 месяцев с даты демонтажа. Собственники демонтированных объектов вправе вернуть своё имущество, для этого необходимо предоставить в администрацию района правоустанавливающие документы на демонтированный объект, а также возместить затраты, связанные с работами по принудительному демонтажу объектов.
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