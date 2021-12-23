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В Прикамье впервые с середины октября за сутки выявлено менее 600 заболевших COVID-19
По состоянию на утро 23 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 259 472 человека. 1 173 043 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 231 пациент. Из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 322 человека.
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