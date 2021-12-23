Пермяки увидят "Один день из жизни России"

В Перми открылась фотовыставка "Один день из жизни России". Все представленные на ней снимки сделаны практически в одно и то же время, но в разных городах страны. В итоге получился интересный культурный срез.

В Перми открылась федеральная выставка фотографий «Один день из жизни России». В экспозиции представлено несколько сотен снимков, сделанных в разных городах страны.

Идея выставки - показать, насколько разнообразной может быть жизнь людей в нашей стране в одно и то же время. В работе приняли участие 340 фотографов, все работы они сделали за один день.

Запечатлели современную Россию в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М» компании МТС. Проект объединяет идею развития способностей ребят по разным направлениям творчества и сбор средств для лечения тяжелобольных детей. Фотоискусство - лишь одно из десятка творческих направлений проекта.

Совместно с проектом «РУСС ПРЕСС ФОТО» сразу после открытия выставки был организован мастер-класс по созданию фотографий в репортажном стиле. Для школьников его провёл куратор экспозиции и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

Василий Прудников, мастер проекта "Поколение М": «Фотографии учиться нужно, это действительно искусство. Цель нашего занятия - подготовиться к завтрашней съемке, завтра фотокросс».

Задача фотокросса - сделать репортажные снимки уже в Перми, лучшие работы детей так же будут в будущем представлены в новой экспозиции.

Выставка «Один день из жизни России» будет работать до 22 января в торговом центре «Планета» на 2 этаже.

