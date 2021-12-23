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Главный федеральный инспектор по Пермскому краю провел прием жителей Верещагинского округа
Валентина Мазунина: "Трубы там все выкопали, заменили и новый водопровод сделали. Спасибо, молодцы!"
С проблемой жители обратились к Главному федеральному инспектору по Пермскому краю Сергею Половникову. В рамках рабочего визита в Верещагинский округ он со своей командой проверил итоги работ.О волнующих проблемах жители рассказывают на личных встречах. Они проводятся по поручению президента страны Владимира Путина и полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
В деревне Бородули отсутствует газ.
Екатерина Змитрович, житель д. Бородули: "Приём мне пришёлся по душе. Сообщили, что газ у нас в населенном пункте появится в октябре 2022 года. Сегодня приеду в деревню и всех порадую".
Инфраструктура в деревне уже имеется. Также заключён договор с подрядной организацией.
Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Желательно, чтобы глава округа посмотрел, и были нормальные добросовестные подрядчики, которые могут и дома разводку сделать по приемлемым ценам. А в случае необходимости обратиться в Министерство соцзащиты". Особое внимание спорту в территории. Главный федеральный инспектор также посетил современный ФОК в Верещагино. С 2019 года школьники играют здесь в футбол, баскетбол, занимаются единоборствами.
Модернизация спортивной инфраструктуры в Верещагино продолжается. Из окна ФОКа можно наблюдать реконструкцию местного стадиона. Закончится уже в следующем году.
Успехи школьников в спорте и учёбе Сергей Половников оценил во время новогоднего приема главы округа. Памятные подарки и грамоты получили около ста одаренных детей Верещагинского округа.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Очень много одаренных детей, которых сегодня награждали различными призами, а также, знаками «Гордость Пермского края». Это дети, которые проявили себя в спорте, творчестве".
Всего памятные подарки и грамоты получили около ста одаренных детей Верещагинского округа.
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