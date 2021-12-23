В микрорайоне Парковый открылась новогодняя ярмарка

Предновогодняя ярмарка фермерских продуктов в Перми переехала на Парковый. Там торговые ряды будут находиться до воскресенья. В понедельник, 27 декабря, им на смену придут две другие площадки – в Индустриальном районе и в Мотовилихе. А после Нового года в городе развернутся уже ярмарки рождественские.На Парковом встречают гостей. В Дзержинском районе открылась новогодняя ярмарка. Можно выбирать и покупать, а можно перед покупкой и дегустацию устроить, например, пельменей ручной лепки.Татьяна Мичкова, представитель агрофирмы «Шадейка»: "Пельмешки ручной работы, особый секрет - сделаны с любовью, из натурального мяса, телятины и свинины".Это продукция местных производителей, которые готовы предложить много вкусного, а посетители готовы сделать запас к Новому году. Для поддержания тонуса пригодится мёд. А ещё есть живые ёлки, как раз к празднику, кроме того 3D-картины, где одинаковых не найти, в общем есть то, что можно поставить на стол в качестве угощения, и то, с помощью чего красоту навести.За последние несколько лет городские ярмарки стали весьма востребованным торговым форматом у пермяков. За качество здесь отвечают, всегда готовы устроить и презентацию, и дегустацию. Так что посетителей немало. Ирина Пименова, заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики администрации г. Перми: "Проведение подобных ярмарок, муниципальных, городских - это уже, пожалуй, традиционное мероприятие, которое проводит администрация в целях поддержки местных товаропроизводителей". Вообще запланировано проведение ярмарок в разных районах города, продолжительностью от трёх до пяти дней, с конкурсами и развлекательными программами. Уже в первой неделе января пройдут ярмарки рождественские.