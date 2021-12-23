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Фонд капитального ремонта заменил лифты в 24 многоквартирных домах
Новая электронная начинка позволяет двигаться плавно и безопасно. При этом скорость подъема увеличилась на треть.
Сергей Шохрин, заместитель директора по монтажу ООО «Лифт-Сервис»: "Вся безопасность завязана с электроникой, заменено все оборудование, поставлено более энергосберегающее". Председателю ТСЖ остается подписать все необходимые документы, оформить страховку и можно запускать лифт в эксплуатацию. Электроника, кстати, помогает и здесь, значительно упрощает и ускоряет обслуживание агрегатов.
Денис Мицкевич, председатель ТСЖ «Наш дом»: "Это сейчас наша задача - сохранить лифты в таком состоянии, чтобы они были как новые".
Плановая замена лифтов в многоквартирных домах — большая программа Фонда капитального ремонта в Пермском крае. Идея заключается в том, что все платежи жителей аккумулируются в «одном общем котле», и каждый год идет финансирование ремонта необходимого оборудования. Андрей Калинин, главный инженер НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае»: "До конца года планируется завершить работы в 86 многоквартирных домах всего, и два дома у нас перейдет окончание работ на следующий год, это связано с тем, что в них парные лифты, и процесс замены лифтового оборудования немножко растянут".
В целом по краю Фонд капитального ремонта сейчас обслуживает более 12,5 тысяч многоквартирных домов. Очередь на замену лифтов и проведение ремонта составлена на несколько лет вперед, чтобы жители могли корректировать свои планы.
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