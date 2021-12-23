В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности

Глава Перми Алексей Дёмкин провел заседание антитеррористической комиссии администрации города. Основной темой обсуждения стали меры по обеспечению общественной безопасности в новогодние и рождественские праздники.Так, в период новогодних каникул на набережной будет организовано дежурство спасателей, кроме того, в усиленном режиме будут работать сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы. В новогоднюю ночь на эспланаде будут дежурить бригады скорой помощи. В ночь с 31 декабря на 1 января во всех районах города предусмотрено патрулирование наиболее посещаемых жителями мест, парков и скверов нарядами полиции.Ледовые локации разместятся в 68-м квартале городской эспланады, в саду им. Миндовского, парках «Счастье есть» и им. Чехова, а также на площадях перед дворцом культуры «Урал» и клубом им. Златогорского, в сквере имени Дзержинского, в сквере Розалии Землячки, на площади у УДС «Молот», на площадях около ДК им. Солдатова и клуба «Юбилейный», на торговой площади в посёлке Новые Ляды по адресу: улица Островского, 87. Для посетителей ледовые локации откроются в конце декабря и продолжат работу до конца февраля, если позволят погодные условия. Напомним, в этом году власти решили отказаться от общегородского новогоднего фейерверка, в связи с эпидемиологической обстановкой.