В Перми вынесен приговор руководителям УК, похитившим в общей сложности более 19 млн рублей

Кировский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью УК «Аварийно – ремонтная служба».В суде установлено, что подсудимые, занимая указанные должности, в период с 2013 года по 2019 год, имея доступ к расчетным счетам возглавляемой организации, похитили более 4 млн рублей."Директор и главный бухгалтер организации присваивали поступающие от граждан и пользователей помещений многоквартирных и жилых домов Кировского района г. Перми денежные средства, подлежащие перечислению в ресурсоснабжающие компании за поставку коммунальных услуг", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил директору и главному бухгалтеру управляющей компании наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 340 до 497 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.В апреле 2019 года приговором Краснокамского городского суда Пермского края указанные лица уже осуждены за совершение аналогичных преступлений на территории г. Краснокамска и отбывают наказание в виде лишения свободы. Ущерб, причинённый ими составил более 15 млн рублей.