В Перми у автобусного маршрута №48 появился дополнительный вечерний рейс

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Было принято решение о добавлении отправления в 23:06 от микрорайона Январский. Также по многочисленным просьбам, поступившим от жителей, утверждено единое буднее расписание движения, которое с 23 декабря начнет действовать в течение всей недели.
Подробный маршрут следования, остановки, актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн размещено на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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