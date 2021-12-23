На Компросе еще 11 зданий обзавелись архитектурной подсветкой

На Комсомольском проспекте в Перми включен новый участок архитектурной подсветки фасадов зданий. Ею обзавелись еще 11 домов. Прожекторы размещены таким образом, чтобы их свет не мешал жителям, уверяют инженеры. Иллюминация многоцветная и может работать в разных режимах.Сергей Красильников, начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми: "Количество режимов у нас не ограничено, так же как и количество цветов. То есть здесь их бесконечное множество. Режимы можно будет менять в зависимости от праздничных дней, либо это выходные дни будут".Работы по установке подсветки на Комсомольском проспекте продолжатся и в следующем году. Также ей оборудуют дома на улице Ленина. Всего к трехсотлетнему юбилею Перми архитектурное освещение планируется сделать на 80 зданиях.Кроме того, подрядная организация установила на проспекте праздничное освещение на фонарных столбах от улицы Монастырской до Екатерининской. Обновленный облик улицы оценил глава Перми Алексей Дёмкин.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Город действительно меняет свой облик, готовится к празднованию 300-летнего юбилея. Я считаю, что архитектурная подсветка - это то, что нам необходимо в рамках реконструкции Комсомольского проспекта, чтобы он осовременился и стал еще краше".