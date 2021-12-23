В Перми пройдет донорская акция «С Новым годом, Служба крови!»

В Перми, 27 декабря, с 8.00 до 13.30 на Краевой станции переливания крови по ул. Лебедева, 54 пройдет Всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!».Кроме того, в этот день с 9.00 до 11.00 в учреждении запланирована праздничная программа. Центральным событием акции станет появление Деда Мороза и Снегурочки в донорском холле. Они поздравят гостей с наступающими праздниками и проведут тематические конкурсы. Участники акции также получат приятные сувениры от Службы крови. Для участия в акции необходима предварительная запись. Для этого в пятницу, 24 декабря, необходимо позвонить по телефону: 8 (342) 282 – 53 – 21 с 11.00 до 14.00.Специалисты станции отмечают, что в преддверии длительных выходных особенно важно создать достаточный запас компонентов крови для бесперебойного обеспечения всех нуждающихся в переливании.Оксана Самовольникова, главный врач ГБУЗ «ПКСПК»: «Если вы здоровы и готовы сдать кровь – внесите визит на станцию переливания крови в свой календарь. Мы гарантируем, что это будет самый ценный подарок, который вы сделаете в этом году! Все группы крови важны, но мы обращаемся особенно к донорам с резус-отрицательной кровью».