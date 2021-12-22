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Дрова больше не нужны: в Юрле готовят к сдаче новую котельную
Николай Голубчиков, учитель технологии МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»:
"Хорошая программа, то есть она была необходима у нас, потому что котлы разваливаются, на грани уже, несколько раз уже их варили".
Дровяную котельную остановят, а газовую запустят уже в этом месяце. Этому рады не только обычные жители, но и коммунальщики.
Александр Веселков, начальник производственного отдела ООО «Энергопромсистема»: "Система диспетчеризации будет автоматическая, то есть нахождение специалистов в котельной ежедневное не требуется, то есть дистанционно можно смотреть, в каком состоянии оборудование, какие параметры котельная выдает".
При этом автоматика сама будет регулировать температуру в зависимости от погоды. Сейчас "умные" котельные находятся на заключительном этапе строительства и реконструкции в четырех территориях края: в Пермском районе, Нытвенском, Чайковском и Губахинском округах.
Тепловые узлы нового типа начинены современными технологиями, что делает их не только надежными, но и экономичными.
Михаил Кустов, генеральный директор ООО «Промышленное оборудование»: "Стоят отечественные котлы с очень высоким коэффициентом полезного действия, что существенно снижает расход газа и электроэнергии. Эти характеристики дают возможность без увеличения тарифа предоставлять тепловую энергию".За счёт новых котельных в этом году 3,5 тысячи жителей Пермского края получат качественное тепло. Для этой цели из бюджета Прикамья выделено свыше 211 миллионов рублей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Благодаря этим инвестициям во многих территориях, в небольших населенных пунктах, где десятилетия были сложности и перебои с услугами ЖКХ, эта проблема будет решена".
Сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства и реконструкции еще 32 «умных» котельных. Действие программы модернизации систем теплоснабжения глава региона продлил до 2023 года.
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