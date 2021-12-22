Дрова больше не нужны: в Юрле готовят к сдаче новую котельную

32 умных котельных будут построены в Пермском крае в ближайшие два года. Их получат малые населенные пункты, в которых до сих пор наблюдались какие-либо проблемы в существующих системах центрального теплоснабжения. В Юрле зимовать нынче будут спокойно. Заменен аварийный участок теплотрассы и вот-вот сдадут новую котельную.Николай Голубчиков, учитель технологии МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»:"Хорошая программа, то есть она была необходима у нас, потому что котлы разваливаются, на грани уже, несколько раз уже их варили".Дровяную котельную остановят, а газовую запустят уже в этом месяце. Этому рады не только обычные жители, но и коммунальщики.Александр Веселков, начальник производственного отдела ООО «Энергопромсистема»: "Система диспетчеризации будет автоматическая, то есть нахождение специалистов в котельной ежедневное не требуется, то есть дистанционно можно смотреть, в каком состоянии оборудование, какие параметры котельная выдает".При этом автоматика сама будет регулировать температуру в зависимости от погоды. Сейчас "умные" котельные находятся на заключительном этапе строительства и реконструкции в четырех территориях края: в Пермском районе, Нытвенском, Чайковском и Губахинском округах.Тепловые узлы нового типа начинены современными технологиями, что делает их не только надежными, но и экономичными.Михаил Кустов, генеральный директор ООО «Промышленное оборудование»: "Стоят отечественные котлы с очень высоким коэффициентом полезного действия, что существенно снижает расход газа и электроэнергии. Эти характеристики дают возможность без увеличения тарифа предоставлять тепловую энергию".За счёт новых котельных в этом году 3,5 тысячи жителей Пермского края получат качественное тепло. Для этой цели из бюджета Прикамья выделено свыше 211 миллионов рублей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Благодаря этим инвестициям во многих территориях, в небольших населенных пунктах, где десятилетия были сложности и перебои с услугами ЖКХ, эта проблема будет решена".Сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства и реконструкции еще 32 «умных» котельных. Действие программы модернизации систем теплоснабжения глава региона продлил до 2023 года.