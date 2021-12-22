Право на зрение: углублённую диагностику прошли 300 человек

Благотворительный фонд "Право на зрение" и пермская клиника «Визион» договорились о совместных усилиях по борьбе с катарактой. Волонтеры фонда уже организовали приёмы офтальмологов в шести муниципалитетах Прикамья - 300 человек прошли обследование. Если дело идёт к операции, квалифицированную помощь будут оказывать врачи «Визиона».Оперировала катаракту 6 лет назад, а теперь ежегодно приходит на плановый осмотр Фаина Комкова в «Визион».Фаина Комкова, представитель Мотовилихинского районного совета ветеранов, председатель медицинской комиссии: "Каждый год я хожу на обследования, и для меня это учреждение практически дало мне вторую жизнь. Мои глаза снова видят".На обследование в своё время женщину направили специалисты благотворительного Фонда «Право на зрение». Здесь помогают людям получать качественную медпомощь - выявлять заболевания и риски, ведущие к слепоте, уже на ранних сроках. Именно в такой, чаще всего нуждаются пенсионеры.Борис Городецкий, директор Благотворительного Фонда "Право на зрение" - врач-офтальмохирург высшей квалификационной категории: "Катаракта, глаукома и возрастная патология сетчатки - эти три большие группы заболеваний требуют особого внимания и высококвалифицированного диагностического и лечебного обеспечения".Достаточный уровень квалификации представители фонда нашли в «Визионе». Центр первым в Перми построил в 2003 году клинику офтальмохирургии. Вошёл в программу ВОЗ с 2005 года «Право на зрение».Центр обладает уникальным современным оборудованием. Например, «Визионикс» или лазерный томограф, с его помощью проводят исследования глазного дна, что необходимо для постановки точного диагноза.Получив президентский грант «Право на зрение», волонтёры фонда провели выездные приемы в шести муниципалитетах Пермского края. Углублённые обследования получили более 300 человек разного возраста. Владислав Леханов, директор Пермского подразделения Благотворительного фонда "Право на зрение": "Мы имеем волонтёров пенсионеров-ветеранов в территориях, которые помогают, осуществляют деятельность по уходу за гражданами, и направляют информацию, где более острая ситуация с офтальмологами, чтобы волонтёры фонда, которые работают на общественных началах, могли приехать и оказать помощь, если она необходима на месте, в Перми или Москве".Одним из таких волонтёров после удачной операции стала и Фаина Комкова. Медик по образованию теперь просвещает членов районного совета ветеранов и помогает ветеранам попасть на прием в клинику.