В Перми 77 пар зарегистрировали отношения в «красивую» дату – 21.12.21

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Так, в Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми зарегистрировали 20 браков, в Индустриальном – 10, Дзержинском – 8, в Ленинском – 9, в Орджоникидзевском – 7, в Мотовилихинском – 16, в Кировском – 7.
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