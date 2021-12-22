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В Перми вынесен приговор производителям контрафактного масла
Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Пермского края в октябре прошлого года. По версии полицейских, преступную схему от начала и до конца разработал пермяк 1964 года рождения. Известно, что в группу входило пять человек, каждый из них выполнял строго отведенную роль. В подпольный цех завозили моторное масло невысокого качества с минимальными потребительскими свойствами. Далее главный фигурант вместе с 31-летним родственником разливали сомнительный продукт в заранее приготовленную тару. За доставку канистр и крышек отвечал житель Прикамья 1964 года рождения. Мужчина в ходе следствия заключил досудебное соглашение. Его дело было выделено в отдельное производство.
В целях конспирации готовый расфасованный продукт перевозили и хранили в складском помещении на территории Свердловского района. Контрафакт злоумышленники сбывали на территории различных регионов РФ.
В ходе проведенных обысков полицейские изъяли 6490 литровых канистр, 18115 канистр объемом 100 мл, общей массой почти 12 тонн. Ущерб правообладателю составил около 6,9 млн. рублей.
"Уголовное дело в отношении фигуранта, заключившего досудебное соглашение, рассматривалось в особом порядке. В июле этого года он был приговорен к 1 году 11 месяцам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Оставшиеся четверо участников были приговорены к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства. Кроме этого все осужденные должны будут солидарно возместить правообладателю причиненный ущерб.
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