В Перми вынесен приговор производителям контрафактного масла

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор четверым участникам организованной группы, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ. Установлено, что на протяжении полутора лет фигуранты занимались незаконным производством и сбытом масла под видом известного бренда. Подпольный цех, где в кустарных условиях разливали фальсификат, располагался в подземном гараже в самом центре Перми.Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Пермского края в октябре прошлого года. По версии полицейских, преступную схему от начала и до конца разработал пермяк 1964 года рождения. Известно, что в группу входило пять человек, каждый из них выполнял строго отведенную роль. В подпольный цех завозили моторное масло невысокого качества с минимальными потребительскими свойствами. Далее главный фигурант вместе с 31-летним родственником разливали сомнительный продукт в заранее приготовленную тару. За доставку канистр и крышек отвечал житель Прикамья 1964 года рождения. Мужчина в ходе следствия заключил досудебное соглашение. Его дело было выделено в отдельное производство.В целях конспирации готовый расфасованный продукт перевозили и хранили в складском помещении на территории Свердловского района. Контрафакт злоумышленники сбывали на территории различных регионов РФ.В ходе проведенных обысков полицейские изъяли 6490 литровых канистр, 18115 канистр объемом 100 мл, общей массой почти 12 тонн. Ущерб правообладателю составил около 6,9 млн. рублей."Уголовное дело в отношении фигуранта, заключившего досудебное соглашение, рассматривалось в особом порядке. В июле этого года он был приговорен к 1 году 11 месяцам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Оставшиеся четверо участников были приговорены к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства. Кроме этого все осужденные должны будут солидарно возместить правообладателю причиненный ущерб.