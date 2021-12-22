Охота на "зайцев": в Перми контролёры ловят безбилетников

В Перми с начала 2021 года идет внедрение бескондукторной системы оплаты проезда. В 11 автобусных и 3 трамвайных маршрутах контролёры ежедневно проводят рейды по выявлению безбилетных пассажиров.На время проверки валидаторы блокируются, вся информацию об оплатах переносится на специальное устройство, после чего у каждого пассажира проверяется факт оплаты: достаточно предъявить билет или пересадочный талон. Если проезд оплачен безналичным способом, необходимо приложить карту или электронное устройство к терминалу контролера – на нём отобразится информация о совершённой на данном рейсе оплате или её отсутствии. Дополнительные средства при этом не списываются.В планах администрации на следующий год – увеличение штата контролёров. Это обусловлено поэтапным масштабированием бескондукторной системы на весь городской пассажирский транспорт. Уже сейчас закупается дополнительное оборудование и ведётся набор персонала.Администрацией Перми разрабатывается несколько предложений о нормативном регулировании процесса. В частности, увеличение штрафа для нарушителей и отмена штрафа для пассажиров, у которых приобретен безлимитный проездной, поскольку для них проезд является предоплаченным, сообщили в пресс-службе администрации Перми.