Охота на "зайцев": в Перми контролёры ловят безбилетников

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На время проверки валидаторы блокируются, вся информацию об оплатах переносится на специальное устройство, после чего у каждого пассажира проверяется факт оплаты: достаточно предъявить билет или пересадочный талон. Если проезд оплачен безналичным способом, необходимо приложить карту или электронное устройство к терминалу контролера – на нём отобразится информация о совершённой на данном рейсе оплате или её отсутствии. Дополнительные средства при этом не списываются.
В планах администрации на следующий год – увеличение штата контролёров. Это обусловлено поэтапным масштабированием бескондукторной системы на весь городской пассажирский транспорт. Уже сейчас закупается дополнительное оборудование и ведётся набор персонала.
Администрацией Перми разрабатывается несколько предложений о нормативном регулировании процесса. В частности, увеличение штрафа для нарушителей и отмена штрафа для пассажиров, у которых приобретен безлимитный проездной, поскольку для них проезд является предоплаченным, сообщили в пресс-службе администрации Перми.
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