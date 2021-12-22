Губернатор Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетит Чердынь

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Главной темой станут вопросы развития сферы туризма. Ожидается, что профильное министерство презентует здесь новый масштабный проект под названием «Доступный Урал», который подразумевает создание цепочки туристических центров от Перми до Красновишерска и Чердыни.
Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вести Пермь".
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