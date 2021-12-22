В Перми борются с последствиями сильного снегопада

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← На каток - бесплатно. В Перми стартовал проект "Ледовый сезон"
Губернатор Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетит Чердынь →
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14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
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09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
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На каток - бесплатно. В Перми стартовал проект "Ледовый сезон"
"Это троечка". Депутаты Пермской городской Думы обсудили уборку снега
Итоги рабочей поездки губернатора на северо-восток региона
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2021
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