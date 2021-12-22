На каток - бесплатно. В Перми стартовал проект "Ледовый сезон"

В Перми накануне в 20.00 вновь стартовал проект "Ледовый сезон". Это когда в определенные часы выход на лёд сразу на восьми муниципальных катках совершенно бесплатный. Этой зимой счастливые часы определены в интервале с 20:00 до 22:00 - три дня в неделю, по вторникам, средам и пятницам. Однако, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой взрослые люди могут принять участие в массовом катании только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде.
В проекте "Ледовый сезон" участвуют 8 муниципальных катков Перми, раскиданных по всему городу, а именно в микрорайонах Гайва, КамГЭС, Нижняя Курья, Новый Крым, Центр, Краснова и Балатово. За отдельную плату здесь можно взять коньки в прокат. Со своими коньками - выход на лёд бесплатный с 20.00 до 22.00 - каждые вторник, среду и пятницу.
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